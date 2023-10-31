تقديرًا لجهوده في دعم برنامج التدريب.. اتحاد القدم السعودي يتسلّم شهادة الرخصة الآسيوية "PRO"

تسلّم رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، شهادةَ اعتماد اتفاقية التعليم لدورات الرخصة الآسيوية "PRO" من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ تقديرًا لجهود الاتحاد السعودي في دعم برنامج تجمع التدريب في الاتحاد الآسيوي.