تقديرًا لجهوده في دعم برنامج التدريب.. اتحاد القدم السعودي يتسلّم شهادة الرخصة الآسيوية "PRO"

تسلّم رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، شهادةَ اعتماد اتفاقية التعليم لدورات الرخصة الآسيوية "PRO" من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ تقديرًا لجهود الاتحاد السعودي في دعم برنامج تجمع التدريب في الاتحاد الآسيوي.
جاء ذلك خلال حفل الاعتماد الفني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في العاصمة القطرية الدوحة على هامش حفل جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي.
وأثنى "آل خليفة" على التعاون المثمر والبنّاء بين الاتحادين الآسيوي والسعودي، بما يساهم في تطوير كرة القدم الآسيوية، والارتقاء بمعايير اللعبة في القارة.
من جانبه أكّد رئيسُ الاتحاد السعودي تقديرَه لجهود الاتحاد الآسيوي في تطوير المنظومة الفنية في الكرة الآسيوية، مشيدًا بالتعاون المتميّز بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم الآسيوية.