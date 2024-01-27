مدرّب الاتّفاق ضمن المرشّحين لخلافة "كلوب" لقيادة ليفربول

دخل الإنجليزي "ستيفن جيرارد" مدرب نادي الاتفاق ضمن المرشحين لقيادة فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا للألماني "يورغن كلوب" الذي يقترب من الرحيل.
وكان قد أعلن المدرب الألماني، أمس الجمعة، خلال تصريحات عن رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي وقبل عام على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.
وذكر موقع "Onefootball" أن "ستيفن جيرارد" أصبح ضمن أبرز المرشحين لتولّي القيادة الفنية لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجديد.
وأشار ذات الموقع إلى أنّ إدارة النادي الإنجليزي بدأت في البحث عن بديل كلوب؛ إذ وضعت العديد من الأسماء؛ أبرزها: "جيرارد، وتشابي ألونسو، وجوليان ناجيلسمان".
ونجحت إدارة الاتفاق بالفترة الماضية فى تجديد عقد "جيرارد" صاحب الـ43 عامًا، لمدة 3 مواسم حتى عام 2027.