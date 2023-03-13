من خلال ركلات الترجيح.. الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الفيحاء

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوز عقبة مستضيفه الفيحاء بركلات الترجيح 4/3، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بين الطرفين بهدف لمثله، في دور ربع النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم السلوفيكي "إيفان ".