من خلال ركلات الترجيح.. الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الفيحاء

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوز عقبة مستضيفه الفيحاء بركلات الترجيح 4/3، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بين الطرفين بهدف لمثله، في دور ربع النهائي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم السلوفيكي "إيفان ".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الاتحاد البادئ في التسجيل عن طريق "هارون كمارا" عند الدقيقة 16 من تمريرة رائعة من زميله "كورنادو".
وعدل النتيجة للفيحاء اللاعب "ريكاردو ريلر" في الوقت بدلاً من الضائع 5+45، وسط دربكة من دفاع الاتحاد.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعب الاتحاد "هنريكي" فرصة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90.
لم تشهد الأشواط الإضافية جديداً وانحصر اللعب وسط الميدان ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.
ابتسمت ركلات الترجيح للاتحاد بنتيجة 4/3.