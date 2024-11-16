اعتماد مجلس إدارة نادي العرض و"اليحيى" رئيسًا

صدر قرار وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب باعتماد مجلس إدارة نادي "العرض" الرياضي بالقويعية، بعد فوز قائمة المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي مشعل بن عبدالله اليحيى، لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ 7/ 11/ 2024م.
ويعتبر نادي "العرض" الرياضي أحدَ الأندية التابعة لوزارة الرياضة بمنطقة الرياض، وتأسس في عام 1399هـ.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة نادي "العرض" مشعل اليحيى لـ"سبق": أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهما الكبير للرياضة السعودية بمختلف أشكالها، وللرؤية الطموحة التي جعلت من المملكة مركزًا عالميًّا للرياضة والشباب، كما أعبّر عن امتناني لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأندية الرياضية وتمكينها من تحقيق أهدافها، والشكر موصول إلى أهالي محافظة القويعية الأعزاء، وإلى كل محب وداعمٍ لنادي العرض.
وأضاف: نحن الآن أمام مرحلة جديدة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحقيق تطلعات الجماهير وتعزيز مكانة النادي في مختلف المنافسات الرياضية، ونتطلع إلى تحقيق أهداف طموحة تستند إلى تطوير البنية التحتية للنادي، وتعزيز حضورنا في مختلف المنافسات الرياضية، إضافة إلى الاستثمار في الطاقات الشابة؛ لنضمن مستقبلًا مشرقًا للرياضة في محافظة القويعية.