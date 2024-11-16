اعتماد مجلس إدارة نادي العرض و"اليحيى" رئيسًا

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة نادي "العرض" مشعل اليحيى لـ"سبق": أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهما الكبير للرياضة السعودية بمختلف أشكالها، وللرؤية الطموحة التي جعلت من المملكة مركزًا عالميًّا للرياضة والشباب، كما أعبّر عن امتناني لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأندية الرياضية وتمكينها من تحقيق أهدافها، والشكر موصول إلى أهالي محافظة القويعية الأعزاء، وإلى كل محب وداعمٍ لنادي العرض.