اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة

وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة التي تستضيفها المملكة، وفي مقدمتها كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية، وكأس آسيا 2027 السعودية، والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة إضافة إلى كأس آسيا تحت (17) عامًا 2026 السعودية، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تنظيم الأحداث الكبرى؛ بهدف تقديم تجربة تنظيمية وجماهيرية متكاملة تعكس قدرات المملكة وإمكاناتها التنظيمية.