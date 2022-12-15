التعاون يمطر شباك العدالة برباعية.. ويقفز للوصافة "مؤقتًا"

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرًا عن سابقه؛ فقد واصل أصحاب الضيافة نهجهم الهجومي وسيطرتهم على مجريات اللعب، وهو ما مكّنهم من إضافة الهدف الثالث عن طريق سعد الناصر بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد مرور 7 دقائق على الانطلاقة.