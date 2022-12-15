التعاون يمطر شباك العدالة برباعية.. ويقفز للوصافة "مؤقتًا"

أكرم فريق التعاون الأول لكرة القدم، ضيفه العدالة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بكّر الإسباني ألفارو ميدران بافتتاح التسجيل لفريق التعاون في الدقيقة الخامسة بطريقة رائعة، بعدما وصلته كرة عرضية مميزة من كاكو، صوّبها على الطائر في شباك ميلان مياتوفيتش، مسجلًا واحدًا من أجمل أهداف دوري روشن.
وواصل ميدران تألقه بتسجيله الهدف الثاني للتعاون قبل الدخول للاستراحة بـ4 دقائق، حينما سدد كرة أرضية زاحفة من على مشارف منطقة الجزاء، باغتت الحارس قبل أن تستقرّ في الشباك.
ولم يختلف الشوط الثاني كثيرًا عن سابقه؛ فقد واصل أصحاب الضيافة نهجهم الهجومي وسيطرتهم على مجريات اللعب، وهو ما مكّنهم من إضافة الهدف الثالث عن طريق سعد الناصر بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد مرور 7 دقائق على الانطلاقة.
وضاعف الباراغواياني كاكو الغلّة التهديفية للتعاون بتسجيله رابع الأهداف، حينما قاد هجمة مرتدّة من منتصف الملعب، انفرد على إثرها بالمرمى ليراوغ الحارس ويودع الكرة بكل أناقة في الشباك، وذلك عند الدقيقة 69 من زمن المباراة.
وفي الأنفاس الأخيرة للقاء سجل بلاتا أنديرسون هدفًا شرفيًّا للعدالة، بعد أن تابع كرة مرتدّة من حارس التعاون مايلسون دوس سانتوس، ليضعها في الشباك مسجلًا هدف تقليص الفارق عند الدقيقة "90+4".
بهذه النتيجة صعد التعاون إلى مركز الوصافة مؤقتًا خلف الشباب المتصدّر برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب.