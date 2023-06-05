"الاتحاد" يرغب في التعاقد مع راموس وكانتي بجانب بنزيما

أكدت تقارير صحفية جديدة إمكانية لمّ شمل المدافع الإسباني سيرجيو راموس وكريم بنزيما أسطورتي ريال مدريد في نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت إذاعة "cadenaser" الإسبانية عن رغبة نادي الاتحاد بالتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ومتوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي، للجمع بينهما مع كريم بنزيما في فريق واحد.
ووفقًا للإذاعة الإسبانية فإن بنزيما وراموس من الممكن أن يجتمعا مرة أخرى في "الاتحاد" الذي يبحث التوقيع مع كليهما، بالإضافة إلى كانتي، ليكونوا ضمن عداد الفريق في الموسم الجديد.
وصرح خبير الانتقالات فابريزيو رومانو اليوم عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أن كريم بنزيما بات اتحادياً بنسبة كبيرة للغاية لينضم إلى الدوري السعودي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن "الهلال" قدّم عرضًا أيضًا للتعاقد مع راموس بقيمة 30 مليون يورو، مشيرًا إلى أن "النصر" أيضًا مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.
ورحل راموس عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، والذي انضم إليه، في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد.