"الاتحاد" يرغب في التعاقد مع راموس وكانتي بجانب بنزيما

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن "الهلال" قدّم عرضًا أيضًا للتعاقد مع راموس بقيمة 30 مليون يورو، مشيرًا إلى أن "النصر" أيضًا مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني.