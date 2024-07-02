رابطة لاعبي كرة القدم السعودية تدشن معسكرها الإعدادي الأول للموسم الرياضي القادم

وأكد رئيس رابطة لاعبي كرة القدم السعودية الكابتن محمد السهلاوي أن البرنامج الإعدادي يلقى اهتمامًا كبيرًا من مجلس الإدارة، كونه يتوافق مع الأهداف التي تسعى الرابطة لتحقيقها من خلال توفير البرامج الإعدادية للاعبين الذين لا يمتلكون عقودًا مع أندية وتمكينهم فنيًا وبدنيًا التي من خلالها يمكنهم الحصول على عقد.