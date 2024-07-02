رابطة لاعبي كرة القدم السعودية تدشن معسكرها الإعدادي الأول للموسم الرياضي القادم

دشنت رابطة لاعبي كرة القدم السعودية المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي القادم في مدينة أبها خلال الفترة 1 - 21 من شهر يوليو، ويستهدف البرنامج اللاعبين واللاعبات ممن لا يملكون عقودًا مع أندية، بهدف تقديم الدعم الفني والتأهيل البدني من خلال برنامج تدريبي يومي يشرف عليه المدرب الوطني أحمد التركي ومدرب اللياقية الوطني ياسر الخميس، وبحضور ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد السهلاوي وعدد من أعضاء المجلس والمستشار الأسترالي سايمون كلوسومو.
على صعيد متصل، تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج منذ يومه الأول أكثر من 30 لاعبًا، سيخضعون لبرنامج تدريب مكثف ومحاضرات فنية متنوعة بجانب خوض عدد من المباريات الودية.
ميدانيًا، أجرى اللاعبون المشتركون في البرنامج حصتهم التدريبية على "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "أحمد التركي" بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري اختبارات اللياقية البدنية للاعبين بهدف الوقوف على المعدل اللياقي لدى جميع اللاعبين، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وأكد رئيس رابطة لاعبي كرة القدم السعودية الكابتن محمد السهلاوي أن البرنامج الإعدادي يلقى اهتمامًا كبيرًا من مجلس الإدارة، كونه يتوافق مع الأهداف التي تسعى الرابطة لتحقيقها من خلال توفير البرامج الإعدادية للاعبين الذين لا يمتلكون عقودًا مع أندية وتمكينهم فنيًا وبدنيًا التي من خلالها يمكنهم الحصول على عقد.
وشدد الكابتن محمد السهلاوي بأنه تم اختيار مقر المعسكر بعناية فائقة لما يمتلك من مقومات تساعد البرنامج على النجاح.
وتمنى الكابتن محمد السهلاوي التوفيق والنجاح للاعبين المشتركين في البرنامج.