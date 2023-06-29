نادي الأخدود يتعاقد مع لاعب النصر حمد آل منصور على سبيل الإعارة

يشار أن المدافع البالغ 29 عاماً سيعود إلى مسقط رأسه مجدداً، حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق نجران 2014 قبل أن ينتقل إلى الحزم معاراً ثم الانتقال لفريق الفيصلي 2017، ومنه إلى النصر في موسم 2018، و انتقل لفريق الاتحاد بنظام الإعارة 2020.