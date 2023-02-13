"مونيكا ستاب" مديرةً فنيةً للإدارة النسائية.. والفنلندية "روزا لابي" مدربةً للأخضر

وتمتلك روزا خبرة سابقة؛ إذ بدأت مسيرتها الكروية مع فريق هلسنكي، ونجحت معه في الفوز في ثماني بطولات للدوري وخمس كؤوس خلال 13 عامًا، قبل أن تنتقل إلى رويال أندرلخت البلجيكي، ومنه إلى الولايات المتحدة حيث لعبت في نادي ميامي جلايدرز، قبل أن تنهي مسيرتها مع إي سي ميلان الإيطالي، حيث قررت اعتزال اللعب موسم 2005.