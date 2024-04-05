"هاري كين" يفوز بجائزة هداف العالم لسنة 2023

وأضاف: "كين سجل 38 هدفًا في العام، تقاسمها بين اثنين من الأندية، بواقع 17 هدفًا مع توتنهام، و21 هدفًا مع بايرن ميونخ، وسجل كلّ من كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو 34 هدفًا؛ ليأخذا موقعهما على منصة التتويج".