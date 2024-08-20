"الرياض" يعزّز صفوفه بالغاني "بيرنارد مينساه" لاعب "الطائي"

أعلنت إدارةُ نادي الرياض الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، التعاقدَ رسميًّا مع الغاني "بيرنارد مينساه"، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد 2024/ 2025، قادمًا من "الطائي".
وكتب النادي عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء: "مينساه".. فهـدٌ جديد في صفوف مدرسـة الوسطى".
وكان "الطائي" تعاقد مع اللاعب الغاني في يوليو 2023 لمدة موسمين؛ حيث سبق وأن مثّل فيتوريا جيماريش البرتغالي، وأتلتيكو مدريد وخيتافي الإسبانيَّيْن، وفي الدوري التركي قاسم باشا، وقيصري سبور، وبشكتاش.
وشارك اللاعب صاحب الـ29 عامًا، في الموسم الماضي مع "الطائي"، في 30 مباراة كلاعب أساسي، سجل خلالها 14 هدفًا.
وتعدُّ هذه الصفقة الرابعة للنادي خلال يومين؛ حيث أعلن "الرياضُ" أيضًا تعاقدَه مع العراقي إبراهيم بايش، ثم البرتغالي "كارفالهو"، بالإضافة إلى البرازيلي "لوكاس كال".
ويدشّن فريقُ الرياض مبارياتِه في الموسم الجديد بملاقاة "الوحدة"، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، الخميس المقبل.