"الرياض" يعزّز صفوفه بالغاني "بيرنارد مينساه" لاعب "الطائي"

وكان "الطائي" تعاقد مع اللاعب الغاني في يوليو 2023 لمدة موسمين؛ حيث سبق وأن مثّل فيتوريا جيماريش البرتغالي، وأتلتيكو مدريد وخيتافي الإسبانيَّيْن، وفي الدوري التركي قاسم باشا، وقيصري سبور، وبشكتاش.