في النسخة الأكبر.. الرياض تشهد انطلاق دورة الألعاب القتالية

وأكملت اللجنة العليا المنظمة كافة التجهيزات الخاصة بالدورة والوفود المشاركة، بعد أن اختارت 14 فندقًا من أرقى فنادق الرياض خاصة بسكن المنتخبات. وتنطلق منافسات الدورة رسميًّا، غدًا، على ملاعب أرينا الرياضية في جامعة الملك سعود وتستمر 10 أيام. ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: "الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، مصارعة الذراع، الملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، والمبارزة". اعتمدت اللجنة المنظمة للمرة الأولى ست ألعاب بارالمبية في الدورة وهي: الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، والسافات.