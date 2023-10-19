في النسخة الأكبر.. الرياض تشهد انطلاق دورة الألعاب القتالية

تنطلق دورة الألعاب العالمية القتالية ، مساء اليوم الخميس، وذلك في نسختها الثالثة للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض .
وتحتضن صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي عند الـ 08:00 مساءً حفل الافتتاح، الذي يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة، التي تعبر عن أهداف الدورة بلمسة سعودية.
ويشارك في المحفل العالمي الكبير مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين، يمثلون 120 دولة في النسخة الأكبر منذ انطلاقتها.
وأكملت اللجنة العليا المنظمة كافة التجهيزات الخاصة بالدورة والوفود المشاركة، بعد أن اختارت 14 فندقًا من أرقى فنادق الرياض خاصة بسكن المنتخبات. وتنطلق منافسات الدورة رسميًّا، غدًا، على ملاعب أرينا الرياضية في جامعة الملك سعود وتستمر 10 أيام. ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: "الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، مصارعة الذراع، الملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، والمبارزة". اعتمدت اللجنة المنظمة للمرة الأولى ست ألعاب بارالمبية في الدورة وهي: الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، والسافات.