بمشاركة 271 لاعبة.. اختتام ملتقى المملكة لألعاب القوى للأندية في الطائف

وقدمت "الخليلي" شكرها لجميع المشارِكات في ملتقى المملكة لألعاب القوى لأدائهم، ويتجلى نمو وتزايد الوعي الصحي في مجتمعاتنا لدى الإناث بالخصوص، ولكل الكباتن والمدربين والحكام والمنظمين على الجهود العلنية والخفية لنجاح هذا الملتقى، والموعد بعد أسبوعين في منافسات بطولة القطيف في الملتقى الثاني، متمنيةً للجميع التوفيق.