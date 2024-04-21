بمشاركة 271 لاعبة.. اختتام ملتقى المملكة لألعاب القوى للأندية في الطائف

اختتمت، أمس، مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية بمحافظة الطائف ملتقى المملكة لألعاب القوى للأندية بجميع الدرجات إناث والذي أقيم على مدار يومين بمشاركة 271 لاعبة من جميع الفئات براعم وناشئات وشابات وسيدات.
وقالت اللاعبة سفانة الخليلي من نادي العدالة بالقطيف: شاركت في ملتقى المملكة لألعاب القوى للأندية لجميع الدرجات إناث، وحصلت على المركز الرابع في درجة السيدات لمسافتَي 1500م و3000م، مشيدةً بهذه البطولة وما فيها من تنافس قوي شرس، يتضح فيها تطور جميع اللاعبات للأفضل باختلاف اللعبات.
وقدمت "الخليلي" شكرها لجميع المشارِكات في ملتقى المملكة لألعاب القوى لأدائهم، ويتجلى نمو وتزايد الوعي الصحي في مجتمعاتنا لدى الإناث بالخصوص، ولكل الكباتن والمدربين والحكام والمنظمين على الجهود العلنية والخفية لنجاح هذا الملتقى، والموعد بعد أسبوعين في منافسات بطولة القطيف في الملتقى الثاني، متمنيةً للجميع التوفيق.