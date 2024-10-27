وجهة مرجحة.. أندية الدوري السعودي تُعاود اهتمامها بمهاجم نابولي "فيكتور أوسيمين"

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة الجديدة المحتملة للنيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، المعار حاليًا لصفوف غلطة سراي التركي.
وأفادت صحيفة "NTV Spor" نقلًا عن الأخبار الإسبانية المتداولة، بأنه بعد انتظار العروض من الأندية الأوروبية العملاقة، أصبح الدوري السعودي الوجهة المرجحة لانتقال فيكتور أوسيمين.
ومن المتوقع أن تكون وجهة المهاجم النيجيري هي السعودية بعد رحيله عن غلطة سراي نهاية الموسم؛ خاصة وأن الأندية السعودية على استعداد لدفع المبلغ الذي يطلبه مسؤولو نابولي.
وذكرت الصحيفة أن الفِرَق السعودية التي حاولت ضمه الصيف الماضي، قد تقدم عقدًا جيدًا في 2025 من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري.
وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن وكيل أوسيمين، في محادثات مع عدد من أندية في إيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية، للتفاوض مع أجل انتقال اللاعب.
وكانت إدارة نابولي قد أصرت منذ بداية الموسم الصيفي الماضي على الحصول على شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو مقابل بيع عقد اللاعب الذي كان يحظى باهتمام كبير من قِبَل النادي الأهلي.