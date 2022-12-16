انطلاق العد التنازلي للنسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023

وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها سائقون في الرالي بنحو 194 مشاركًا، يليها إسبانيا بنحو 119 مشاركًا، ثم هولندا بـ 90 مشاركًا، وذلك في جميع فئات الرالي، ويتنافس في السباق للمرة الأولى 150 مشاركًا، إلى جانب 131 أسطورة و27 مشاركًا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما يشارك في السباق 54 امرأة، منهن سائقتان سعوديتان، إلى جانب 5 طواقم مؤلفة بالكامل من السيدات.