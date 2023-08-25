بعد أنباء عن رغبة "الاتحاد" في الاستغناء عن "جوتا"... "فنربخشه" يرغب بالتعاقد معه

وقال الموقع: إن فنربخشه يطمح في ضم "جوتا" الذي انتقل من سيلتيك إلى الاتحاد في يوليو، مقابل 30 مليون يورو، بعد تداول أخبار عن رغبة النادي السعودي في بيع عقده.