بعد أنباء عن رغبة "الاتحاد" في الاستغناء عن "جوتا"... "فنربخشه" يرغب بالتعاقد معه

كشف موقع "tgrthaber" التركي عن رغبة نادي فنربخشه التركي في التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" المنضم مؤخرًا للاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال الموقع: إن فنربخشه يطمح في ضم "جوتا" الذي انتقل من سيلتيك إلى الاتحاد في يوليو، مقابل 30 مليون يورو، بعد تداول أخبار عن رغبة النادي السعودي في بيع عقده.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الاتحاد بصدد تسريح اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" عن الفريق؛ بسبب أنه غير قادر على التأقلم مع زملائه بالفريق.
وكان قد انتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي سيلتيك الأسكتلندي في صيف 2021، قادمًا من بنفيكا البرتغالي الذي لعب له في 2018.
ونجحت إدارة الاتحاد هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو.