الحارس الإسباني "دي خيا" على رادار الدوري السعودي.. تعرف على وجهته الجديدة

ما يزال الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، يحظى باهتمام الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ للتعاقد معه للعب في دوري روشن للمحترفين.
ووفقًا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات: فإن الحارس الإسباني الشهير يملك عرضين من الأندية السعودية.
وأشار خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يعتبر دي خيا جزءًا أساسيًّا لفريق التعاقدات السعودي، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة بين الطرفين.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، بأن نادي بايرن ميونخ أجرى محادثات قبل أسبوع مع وكيل أعمال دي خيا، لكن يبقى الحارس المغربي ياسين بونو أولوية للنادي الألماني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت سابقًا أن نادي النصر حاول التعاقد مع الحارس الإسباني للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل؛ حيث قدم له عرضًا يصل إلى 291 ألف يورو أسبوعيًّا.
وانتهى عقد الحارس البالغ "32 عامًا" مع مانشستر يونايتد بنهاية يونيو الماضي؛ حيث ما زال اللاعب يبحث عن تحدٍّ جديد.