الحارس الإسباني "دي خيا" على رادار الدوري السعودي.. تعرف على وجهته الجديدة

وكانت تقارير إعلامية ذكرت سابقًا أن نادي النصر حاول التعاقد مع الحارس الإسباني للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل؛ حيث قدم له عرضًا يصل إلى 291 ألف يورو أسبوعيًّا.