التعاون يعلن انتهاء موسم لاعبه البرازيلي "ماتيوس كاسترو"

أجرى، اليوم الجمعة، متوسطُ ميدان فريق التعاون البرازيلي "ماتيوس كاسترو"؛ عمليةً جراحية بوتر القدم، تحت إشراف الدكتور "فيليب الوزا" في البرازيل تكلّلت بالنجاح.
وكان البرازيلي صاحب الـ29 عامًا تعرّض للإصابة بقطع شبه كامل في وتر القدم "وتر أكيليس"، خلال الحصة التدريبية لفريقه؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي، لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
ومن المقرَّر أن يغيب "كاسترو" عن التعاون مدة قد تصل إلى 8 أشهر؛ ما يعني نهاية موسمه.
وتعاقد نادي التعاون في أغسطس الماضي مع اللاعب البرازيلي "ماتيوس كاسترو" قادمًا من ناغويا الياباني؛ لتعزيز صفوف الفريق.