التعاون يعلن انتهاء موسم لاعبه البرازيلي "ماتيوس كاسترو"

وكان البرازيلي صاحب الـ29 عامًا تعرّض للإصابة بقطع شبه كامل في وتر القدم "وتر أكيليس"، خلال الحصة التدريبية لفريقه؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي، لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي.