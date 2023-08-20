"الآسيوي" يصادق على مبادئ دوري أبطال آسيا للسيدات

شددت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحات إحداث نقلة نوعية على صعيد المسابقات القارية للأندية، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، حيث تم المصادقة على قواعد المشاركة ونظام البطولة وروزنامة الموسم الخاصة بدوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق اعتباراً من موسم 2024-2025.
واجتمعت اللجنة برئاسة كانيا كيوماني، وذلك قبل ساعات على انطلاق نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، حيث أجمعت اللجنة على الإشادة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادين الأسترالي والنيوزلندي لكرة القدم على إقامة بطولة مميزة في كأس العالم.
كما أشادت اللجنة بأداء المنتخبات الآسيوية خلال كأس العالم، والتي أكدت من جديد المستوى المميز للعبة في قارة آسيا، مع بروز منتخبات جديدة أيضاً من خلال فيتنام والفلبين.
ووافقت اللجنة على تعديل تطبيق معايير ترخيص الأندية لدوري أبطال آسيا، والتي سيتم الآن تطبيقها اعتباراً من موسم 2028-2029، وذلك من أجل توفير عملية انتقالية أكثر سلاسة للأندية المشاركة.
كما وافقت اللجنة على معايير المشاركة في البطولة الرائدة، حيث سيكون هنالك فريق واحد لكل اتحاد وطني في الفترة من نسخة 2024-2025 ولغاية 2027-2028.
ومن أجل تحديد الأندية التي تحصل على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، سوف يتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تشتمل الأدوار التمهيدية على الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً، وذلك بعد النظر إلى عدد المشاركين. وبعد ذلك واعتباراً من موسم 2028-2029، سوف يتم تعديل توزيع المقاعد بحسب تصنيف مسابقات الأندية النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واعتماد نظام ترخيص الأندية.
وسوف تكون عملية المشاركة مفتوحة لكل الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي سوف تحتاج لتلبية مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن تعليمات البطولة، والتي سيتم المصادقة عليها في الوقت المناسب من قبل لجنة كرة القدم النسائية.
وبخصوص نظام البطولة، وبالاعتماد على عدد الأندية المشاركة، فقد وافقت اللجنة مبدئياً على تقسيم الأندية المشاركة في دور المجموعات والبالغ عددها 12 نادياً على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية.
وتقام المباريات بنظام التجمع على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، للمنافسة في ربع النهائي، والذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى ترتيباً، أما الدوران قبل النهائي والنهائي فسوق يقامان من جولة واحدة بنظام التجمع.
وصادقت اللجنة كذلك على المواعيد المبدئية لدوري أبطال آسيا 2024-2025، حسب ما هو موضح أدناه، مع منح الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صلاحية عمل تعديلات عند الضرورة.
الدور التمهيدي: 25 إلى 31 أغسطس 2024
دور المجموعات: 6 إلى 12 أكتوبر 2024
ربع النهائي: 22 و23 مارس 2025
قبل النهائي والنهائي: 21 إلى 24 مايو 2025.