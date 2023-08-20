"الآسيوي" يصادق على مبادئ دوري أبطال آسيا للسيدات

ومن أجل تحديد الأندية التي تحصل على مقاعد مباشرة في دور المجموعات، سوف يتم استخدام تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين تشتمل الأدوار التمهيدية على الأندية التي تمثل الاتحادات الوطنية الأقل تصنيفاً، وذلك بعد النظر إلى عدد المشاركين. وبعد ذلك واعتباراً من موسم 2028-2029، سوف يتم تعديل توزيع المقاعد بحسب تصنيف مسابقات الأندية النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واعتماد نظام ترخيص الأندية.