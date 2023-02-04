"الدرعية التاريخية" تشهد "نزال الحقيقة" للملاكمة.. 26 فبراير الجاري

ويُعد هذا النزال الثالث الذي تستضيفه السعودية في رياضة الملاكمة؛ إذ كان أول النزالات بين البريطاني أنتونتي جوشوا ومنافسه المكسيكي آندي رويز على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة عام 2019 على حلبة الدرعية التاريخية، ثم أقيم "نزال البحر الأحمر" في جدة بين البريطاني أنتوني جوشوا والأوكراني ألكساندر أوسيك في العام الماضي 2022، في حدثَين تاريخيَّين، خطفا أنظار الجماهير ووسائل الإعلام الدولية، ومحبي الملاكمة في أنحاء العالم كافة.