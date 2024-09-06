ميدان الطائف لسباقات الهجن يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، زارت شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، المقام حاليًا في ميدان الطائف لسباقات الهجن؛ للتعريف بعام الإبل من منظور ثقافي، يعكس أهميتها ومكانتها العالمية عبر التاريخ.
ويُعدُّ الاحتفاء بالإبل رمزًا ثقافيًّا أصيلاً في المملكة العربية السعودية.
وتأتي الزيارة في إطار جولة الشعلة الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في السعودية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة والرياضيين بمحافظة الطائف.
من جانبه، أكد الأمير فهد بن جلوي أن النجاح الذي تحققه الدورة هو ثمرة لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله -، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله-، للقطاع الرياضي، وحرص ولاه الأمر على أن تكون دورة الألعاب السعودية واقعًا ملموسًا، يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بمتابعة وتوجيهات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وحملت الشعلة عند وصولها لاعبة التزلج شريفة السديري، أول امرأة سعودية تمثل المملكة العربية السعودية في سباقات التزلج الدولية؛ لتسلمها إلى الأمير فهد بن جلوي، الذي سلمها إلى إيفو فيرياني رئيس منظمة سبورت أكورد، الذي بدوره سلمها إلى الهجان نايف سليم الفايدي صاحب ذهبية دورة الألعاب السعودية 2022.
يُذكر أن دورة الألعاب السعودية الثالثة قامت بتفعيل مبادرة عام الإبل؛ لتقدم تجربة ثقافية تفاعلية؛ للتعريف بعام الإبل ترسيخًا للعلاقة العميقة والعريقة بين المجتمع السعودي والإبل جيلاً بعد جيل؛ لتحضر مسيرة جولة شعلة دورة الألعاب السعودية بميدان الطائف لسباقات الهجن.