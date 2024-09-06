ميدان الطائف لسباقات الهجن يستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

من جانبه، أكد الأمير فهد بن جلوي أن النجاح الذي تحققه الدورة هو ثمرة لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله -، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله-، للقطاع الرياضي، وحرص ولاه الأمر على أن تكون دورة الألعاب السعودية واقعًا ملموسًا، يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بمتابعة وتوجيهات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.