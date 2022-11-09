"أخضر السلة" يواجه الهند.. في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، غدًا الخميس، نظيره الهندي عند السابعة مساء على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.
"الأخضر" يبحث من خلال هذا اللقاء عن تحقيق أول فوز له في الجولة الثانية من التصفيات، وإبقاء حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد خسارته اللقاء الأول أمام نيوزيلندا واللقاء الثاني أمام الفلبين.
المنتخب السعودي أكمل استعداده لتصفيات بإقامة معسكر في جدة خاض خلالها مباراتين وديتين أمام البحرين والإمارات، بقيادة مدربه الجديد الهولندي يوهان غوياكرز الذي يسعى إلى تحقيق أول انتصار له في أولى مبارياته بالتصفيات مع الأخضر، ويمتلك عناصر قادرة على إبقاء حظوظ الأخضر في التأهل، وتحقيق إنجاز تاريخي لكرة السلة السعودية.
وفوز "الأخضر" على الهند يمنحه دافعًا قويًا للفوز في اللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني يوم الأحد القادم على نفس الصالة.