"أخضر السلة" يواجه الهند.. في ثالث مبارياته بالمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم

"الأخضر" يبحث من خلال هذا اللقاء عن تحقيق أول فوز له في الجولة الثانية من التصفيات، وإبقاء حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد خسارته اللقاء الأول أمام نيوزيلندا واللقاء الثاني أمام الفلبين.