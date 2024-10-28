مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مباراة "الشباب" و"الرياض" في كأس الملك

شهدت مباراة الشباب والرياض، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، تواجد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد في المدرجات، حيث دوّن ومساعديه الملاحظات كأولى المهام لقيادة الأخضر السعودي في تصفيات آسيا لمونديال 2026.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اتفاقه، السبت الماضي، مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الدفة الفنية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك حتى نهاية 2025، مع خيار التمديد حتى كأس آسيا 2027.
ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر المقبل لخوض مواجهتَيْن أمام منتخبَيْ أستراليا وإندونيسيا، ضمن منافسات الجولتَيْن الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.