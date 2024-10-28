مدرب الأخضر "رينارد" يحضر مباراة "الشباب" و"الرياض" في كأس الملك

شهدت مباراة الشباب والرياض، مساء اليوم الاثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، تواجد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد في المدرجات، حيث دوّن ومساعديه الملاحظات كأولى المهام لقيادة الأخضر السعودي في تصفيات آسيا لمونديال 2026.