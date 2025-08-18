رئيس الاتحاد "سندي" عن التعاقدات الصيفية: الصبر زين.. ورايكوفيتش جوهرة يجب الحفاظ عليها

أكد فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد، أن إدارة النادي تتابع سوق الانتقالات الصيفية بعناية، مشددًا على أن أي صفقة تخدم الفريق وتدعمه في المنافسات سيتم النظر فيها، داعيًا الجماهير إلى الثقة في عمل الإدارة.
وقال سندي في تصريحات إعلامية اليوم: "نهاية فترة الانتقالات الصيفية ستكون في 10 سبتمبر المقبل، والصبر زين. نحن نملك طريقتنا الخاصة المختلفة عن باقي الأندية، ونعمل على مراقبة السوق بشكل مستمر".
وبشأن الوضع المالي للنادي، أوضح رئيس الاتحاد: "أمورنا طيبة، والجماهير يجب أن تثق أننا سنعمل كل ما بوسعنا قولًا وفعلًا".
وعن غياب الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، كشف سندي: "رايكوفيتش سيغيب عن الجولة الأولى من الدوري أمام الأخدود بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، لكنه سيكون جاهزًا للمباريات التالية. نحن نمتلك جوهرة ويجب الحفاظ عليها"، في إشارة إلى أهمية الحارس للفريق.
وحول ملف الاستغناء عن بعض اللاعبين، قال سندي: "هذه أمور فنية تخص الجهازين الفني والإداري، فالموسم طويل ويحتاج لاعبين بنوعيات خاصة، خصوصًا أن الفريق ينافس على أربع بطولات".
وختم حديثه بالتأكيد: "سنعمل بلا كلل ولا ملل وعلى مدار الساعة، ولن ندخر أي جهد في سبيل دعم الاتحاد".