رياضة

بعد الفوز الـ27.. صحف ومواقع عالمية تشيد بمدرب الهلال: "خيسوس" يصنع التاريخ

قالت: أصبح في طريقه لتحقيق واحدة من أكثر الإنجازات الكبرى في مسيرته المهنية
خورخي خيسوس
خورخي خيسوس

أشادت صحف ومواقع عالمية بالبرتغالي "خورخي خيسوس" لقيادة فريقه الهلال للفوز رقم 27، مساء أمس، أمام نظيره الرياض بنتيجة "3/ 1"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وقالت صحيفة "Ojogo": "الهلال بقيادة خيسوس يحقّق الرقم القياسي للانتصارات؛ فقد وصل فريقه لفوزه الـ27 على التوالي في كافة المسابقات ليعادل رقم نيونتس الويلزي".

وكتبت شبكة "beIN Sport": "فوز قياسي للهلال، خورخي جيسوس يصنع التاريخ؛ فقد فاز الهلال على ضيفه الرياض "3/ 1"، وعادل الرقم القياسي العالمي للانتصارات المتتالية".

وعلق موقع "Onefootball": "البرتغالي خورخي خيسوس يحطم أحد أكثر الأرقام القياسية المذهلة في كرة القدم العالمية، وأصبح المدرب في طريقه لتحقيق واحدة من أكثر الإنجازات الكبرى في مسيرته المهنية".

وقالت صحيفة "publico": "خورخي خيسوس يعادل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس بـ27 انتصارًا متتاليًا، بعد انتصار آخر للهلال بالبطولة السعودية، إنه إنجاز آخر في مسيرة خيسوس".

الهلال
خورخي خيسوس

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