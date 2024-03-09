بعد الفوز الـ27.. صحف ومواقع عالمية تشيد بمدرب الهلال: "خيسوس" يصنع التاريخ

أشادت صحف ومواقع عالمية بالبرتغالي "خورخي خيسوس" لقيادة فريقه الهلال للفوز رقم 27، مساء أمس، أمام نظيره الرياض بنتيجة "3/ 1"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.
وقالت صحيفة "Ojogo": "الهلال بقيادة خيسوس يحقّق الرقم القياسي للانتصارات؛ فقد وصل فريقه لفوزه الـ27 على التوالي في كافة المسابقات ليعادل رقم نيونتس الويلزي".
وكتبت شبكة "beIN Sport": "فوز قياسي للهلال، خورخي جيسوس يصنع التاريخ؛ فقد فاز الهلال على ضيفه الرياض "3/ 1"، وعادل الرقم القياسي العالمي للانتصارات المتتالية".
وعلق موقع "Onefootball": "البرتغالي خورخي خيسوس يحطم أحد أكثر الأرقام القياسية المذهلة في كرة القدم العالمية، وأصبح المدرب في طريقه لتحقيق واحدة من أكثر الإنجازات الكبرى في مسيرته المهنية".
وقالت صحيفة "publico": "خورخي خيسوس يعادل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس بـ27 انتصارًا متتاليًا، بعد انتصار آخر للهلال بالبطولة السعودية، إنه إنجاز آخر في مسيرة خيسوس".