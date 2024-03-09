بعد الفوز الـ27.. صحف ومواقع عالمية تشيد بمدرب الهلال: "خيسوس" يصنع التاريخ

وقالت صحيفة "publico": "خورخي خيسوس يعادل الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس بـ27 انتصارًا متتاليًا، بعد انتصار آخر للهلال بالبطولة السعودية، إنه إنجاز آخر في مسيرة خيسوس".