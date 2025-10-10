رياضة

الهلال يعلن إصابة سافيتش في الساق.. والفحوصات تكشف طبيعة الإصابة

النادي أوضح خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابة قوية في التدريبات
اللاعب سيرجي سافيتش
أعلن نادي الهلال تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم الصربي سيرجي سافيتش لإصابة تمثلت في كدمة قوية في الساق، ستبعده عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة أسبوع واحد.

وأوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرض اللاعب لكدمة قوية في الساق، وسيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد أسبوعًا قبل العودة للمشاركة الجماعية.

وخضع سافيتش اليوم الجمعة لـ أشعة الرنين المغناطيسي للاطمئنان على موضع الإصابة، والتي أكدت وجود الكدمة دون أي مضاعفات أخرى، فيما كان اللاعب قد أجرى فحوصات مبدئية يوم أمس الخميس عقب تعرضه للإصابة في الجزء الأخير من تدريبات الفريق.

ويواصل الجهاز الطبي في نادي الهلال متابعة حالة اللاعب عن قرب، لضمان جاهزيته التامة قبل استئناف مشاركته مع الفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

نادي الهلال
سيرجي سافيتش

