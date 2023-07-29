"أولي واتكينز" مهاجم أستون فيلا على رادار الهلال

وانضم أولي واتكينز البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي أستون فيلا في 2020، قادمًا من برينتفورد الإنجليزى، كما يلعب لمنتخب إنجلترا منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 40 ملايين يورو.