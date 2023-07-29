"أولي واتكينز" مهاجم أستون فيلا على رادار الهلال

كشف الصحفي "بيدرو الميدا"، عن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع اللاعب أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر"؛ فإن مهاجم أستون فيلا، دخل دائرة اهتمام الهلال، كبديل بعد تعقد مفاوضات النادي السعودي لضم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي.
وانضم أولي واتكينز البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي أستون فيلا في 2020، قادمًا من برينتفورد الإنجليزى، كما يلعب لمنتخب إنجلترا منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 40 ملايين يورو.
وحسم الهلال 4 صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم: البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرغي سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.