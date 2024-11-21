الدوري الأوروبي يستهدف التعاقد مع ثلاثي الدوري السعودي

كشفت تقاريرُ صحفية عن اهتمام أندية الدوري الأوروبي بالتعاقد مع عدد من نجوم الدوري السعودي للمحترفين الموهوبين، بالفترة المقبلة.
وبحسب ما أشار إليه الصحفي "أحمد الجدي": فإن عبدالله رديف لاعب نادي الاتفاق هو ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي؛ إذ يعدّ نادي إي سي ميلان الإيطالي من الأندية المرشحة لانتقال اللاعب إليه.
وذكر أيضًا الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن أيمن يحيى لاعب النصر ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي، وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا، والأقرب الدوري الإسباني.
كما أكّد الصحفي أن نواف العقيدي حارس مرمى النصر أيضًا ضمن الأسماء التي تقترب من تحقيق حلمها في الاحتراف الخارجي، وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا.
يذكر أن مروان الصحفي ومواطنه فيصل الغامدي محترفان في صفوف بيرشكوت البلجيكي، على سبيل الإعارة، قادمين من نادي الاتحاد. كما يلعب سعود عبدالحميد في صفوف روما الإيطالي.