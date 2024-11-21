الدوري الأوروبي يستهدف التعاقد مع ثلاثي الدوري السعودي

كما أكّد الصحفي أن نواف العقيدي حارس مرمى النصر أيضًا ضمن الأسماء التي تقترب من تحقيق حلمها في الاحتراف الخارجي، وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا.