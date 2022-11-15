832 لاعبًا.. القيمة السوقية لـ32 منتخبًا بمونديال قطر تبلغ 12.46 مليار يورو

وضمت القائمة خمس منتخبات تجاوزت قيمتها النصف مليار، وهي: البرتغال الرابعة في القائمة بـ937 مليونًا، إسبانيا 902 مليون، ألمانيا 885.5 مليونًا، الأرجنتين 633.2 مليونًا، هولندا 587.25 مليونًا، وبلجيكا 563.2 مليونًا. وحلت الأوروجواي عاشرًا في القائمة بـ449.7 مليونًا، كرواتيا 377 مليونًا، صربيا 359.5 مليونًا، والدانمارك 353 مليونًا، السنغال 288 مليونًا، سويسرا 281 مليونًا، أمريكا 277.4 مليونًا، بولندا 255.6 مليونًا، المغرب 251.1 مليونًا، غانا 216.9 مليونًا، كندا 187.3 مليونًا، المكسيك 178.1 مليونًا، كوريا الجنوبية 164.48 مليونًا، ويلز 160.15 مليونًا، الكاميرون 155 مليونًا، اليابان 154 مليونًا، والأكوادور 145.75 مليونًا.