832 لاعبًا.. القيمة السوقية لـ32 منتخبًا بمونديال قطر تبلغ 12.46 مليار يورو

بلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر عقب إعلان القوائم النهائية والمكونة من 26 لاعبًا في كل منتخب 12.46 مليار يورو؛ وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي والمختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.
ويبلغ عدد اللاعبين المنتظر مشاركتهم في المونديال الذي ينطلق الأحد المقبل 832 لاعبًا من بينهم 78 حارس مرمى.
وضمت القائمة ثلاث منتخبات تجاوزت قيمتها السوقية المليار يورو وفق "رويترز"، وهي: إنجلترا الأولى في
التصنيف بـ1.26 مليار، البرازيل الثانية بـ1.14 مليار، وفرنسا الثالثة بـ1.08 مليار.
وضمت القائمة خمس منتخبات تجاوزت قيمتها النصف مليار، وهي: البرتغال الرابعة في القائمة بـ937 مليونًا، إسبانيا 902 مليون، ألمانيا 885.5 مليونًا، الأرجنتين 633.2 مليونًا، هولندا 587.25 مليونًا، وبلجيكا 563.2 مليونًا. وحلت الأوروجواي عاشرًا في القائمة بـ449.7 مليونًا، كرواتيا 377 مليونًا، صربيا 359.5 مليونًا، والدانمارك 353 مليونًا، السنغال 288 مليونًا، سويسرا 281 مليونًا، أمريكا 277.4 مليونًا، بولندا 255.6 مليونًا، المغرب 251.1 مليونًا، غانا 216.9 مليونًا، كندا 187.3 مليونًا، المكسيك 178.1 مليونًا، كوريا الجنوبية 164.48 مليونًا، ويلز 160.15 مليونًا، الكاميرون 155 مليونًا، اليابان 154 مليونًا، والأكوادور 145.75 مليونًا.
وتواجدت ستة منتخبات في القائمة قيمتها السوقية أقل من 100 مليون، وهي: تونس 62.4 مليونًا، إيران 59.73 مليونًا، أستراليا 38.4 مليونًا، السعودية 25.4 مليونًا، كوستاريكا 18.75 مليونًا، وأخيرًا قطر المضيفة 14 مليونًا.
ويُعد الفرنسي كيليان مبابي أغلى قيمة سوقية للاعب في المونديال، وتبلغ 160 مليون يورو.