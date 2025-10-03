إطلاق بيع تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025.. والأخضر يواجه النمسا في افتتاح مشواره

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بدء طرح تذاكر مباريات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، المقررة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.
وأوضح "فيفا" أن الأسبقية في شراء التذاكر ستكون لحاملي بطاقات Visa عبر فترة بيع حصرية بدأت يوم الخميس 2 أكتوبر وتستمر حتى الاثنين 6 أكتوبر 2025، على أن تُطرح لاحقًا لعامة الجماهير.
وينطلق المونديال بمباراة افتتاحية تجمع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، مع نظيره الإيطالي على ملعب أسباير، وسط أجواء احتفالية تتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية مخصصة للعائلات.
وطرح المنظمون تذاكر بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا لليوم الكامل خلال دور المجموعات (3–11 نوفمبر)، وتشمل حضور ثماني مباريات في اليوم الواحد. أما الفئة المميزة، التي تبدأ من 30 ريالًا قطريًا، فتمنح ميزة الجلوس في مقاعد محجوزة لمباراة مختارة بملعب 5 أو 7 إلى جانب حضور باقي لقاءات اليوم.
كما تُطرح تذاكر أدوار الـ32 والـ16 وربع النهائي ونصف النهائي بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا، فيما حُدد سعر تذكرة المباراة النهائية، المقررة يوم 27 نوفمبر في ملعب خليفة الدولي، بـ 15 ريالًا قطريًا فقط.
ويُنتظر أن تشهد نسخة قطر 2025 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، في نسخة وُصفت بالأكبر على الإطلاق، بعدما كانت هذه المسابقة منصة لانطلاقة نجوم عالميين مثل بوفون، تشافي، إنييستا، نيمار، ورونالدينيو.
أما المنتخب السعودي للناشئين فيستهل مشواره ضمن المجموعة الثانية عشرة بمواجهة النمسا يوم 5 نوفمبر، إلى جانب منتخبي مالي ونيوزيلندا.