إطلاق بيع تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025.. والأخضر يواجه النمسا في افتتاح مشواره

وطرح المنظمون تذاكر بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا لليوم الكامل خلال دور المجموعات (3–11 نوفمبر)، وتشمل حضور ثماني مباريات في اليوم الواحد. أما الفئة المميزة، التي تبدأ من 30 ريالًا قطريًا، فتمنح ميزة الجلوس في مقاعد محجوزة لمباراة مختارة بملعب 5 أو 7 إلى جانب حضور باقي لقاءات اليوم.