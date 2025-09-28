بتوجيه من "عبدالعزيز الفيصل".. "الرياضة" تعتمد إجراءات حازمة بعد أحداث مباراة العروبة والقادسية

وشمل البيان توجيه إنذارات خطية لعدد من مسؤولي نادي العروبة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والرئيس التنفيذي، والمنسق التشغيلي، وذلك بعد ثبوت مخالفة الضوابط الرسمية المعتمدة في تنظيم المباريات وتشغيل المنشآت الرياضية. كما تقرر توجيه إدارة نادي العروبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الشركة المنظمة للمباراة، إلى جانب إلزام النادي بإعادة قيمة التذاكر المباعة للجماهير التي لم يُسمح لها بالدخول منذ بداية اللقاء.