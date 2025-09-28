بتوجيه من "عبدالعزيز الفيصل".. "الرياضة" تعتمد إجراءات حازمة بعد أحداث مباراة العروبة والقادسية

أصدرت وزارة الرياضة، بيانًا صحفيًا بشأن نتائج التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال مباراة العروبة والقادسية التي أُقيمت على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة دقيقة للإفادات والمستندات الواردة من الجهات المعنية، واطلاع الوزارة على محضر الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة، حيث تقررت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان الانضباط ومحاسبة المقصرين.
وشمل البيان توجيه إنذارات خطية لعدد من مسؤولي نادي العروبة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، والرئيس التنفيذي، والمنسق التشغيلي، وذلك بعد ثبوت مخالفة الضوابط الرسمية المعتمدة في تنظيم المباريات وتشغيل المنشآت الرياضية. كما تقرر توجيه إدارة نادي العروبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الشركة المنظمة للمباراة، إلى جانب إلزام النادي بإعادة قيمة التذاكر المباعة للجماهير التي لم يُسمح لها بالدخول منذ بداية اللقاء.
وشمل البيان كذلك توجيه إنذار رسمي لمدير فرع الوزارة بمنطقة الجوف والمشرف على إدارة وتشغيل الملعب، وإحالة مخالفات شركة الصيانة للجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأكدت الوزارة أنها عمّمت على كافة فروعها ومكاتبها بضرورة الالتزام الصارم بجميع الضوابط التشغيلية والتنظيمية لاستخدام المنشآت الرياضية.
كما وجّهت الوزارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بمتابعة تنفيذ ما ورد في اللوائح التفصيلية الخاصة بتنظيم المسابقات، وضمان توافقها مع الأنظمة المعتمدة للمنشآت الرياضية التابعة للوزارة.
وفي ختام البيان، شدد صاحب السمو الملكي وزير الرياضة على أهمية مراجعة جميع الإجراءات ذات العلاقة بما يضمن عدم تكرار ما حدث، وتحقيق تجربة حضور مميزة وآمنة لكافة الجماهير الرياضية في مختلف منشآت المملكة.