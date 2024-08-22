نادٍ فرنسي يستهدف التعاقد مع "جوتا" لاعب الاتحاد

يذكر أن اللاعب البرتغالي الذي انتقل إلى الاتحاد مقابل 30 مليون يورو، الموسم الماضي، قد أبدى سابقًا موافقته على الانتقال إلى الدوري التركي؛ لرغبته في العودة إلى أوروبا.