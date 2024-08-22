نادٍ فرنسي يستهدف التعاقد مع "جوتا" لاعب الاتحاد

دخل البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، دائرة اهتمام نادي ستاد رين الفرنسي، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحفي "غيوم لين" فإن النادي الفرنسي في محادثات الآن مع نادي الاتحاد؛ لضم الجناح الأيسر البرتغالي.
وأكد، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن إدارة ستاد "رين" تعمل بنشاط لتعزيز مراكزها بالموسم الجديد؛ حيث وضعت اسم "جوتا" ضمن اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة.
وحسب معلومات الصحفي، فإن المناقشات جارية مع الاتحاد، بالإضافة إلى مفاوضات الإدارة أيضًا لضم البرازيلي فابريسيو برونو، والسنغالي ميكا فاي.
وكان قد أبدى عدد من الأندية التركية أبرزها "بشكتاش" رغبته في التعاقد مع "جوتا"، لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب راتب اللاعب المرتفع.
يذكر أن اللاعب البرتغالي الذي انتقل إلى الاتحاد مقابل 30 مليون يورو، الموسم الماضي، قد أبدى سابقًا موافقته على الانتقال إلى الدوري التركي؛ لرغبته في العودة إلى أوروبا.
ولم يقدم "جوتا" الأداء المتوقع في موسمه الأول مع الاتحاد، وشارك خلال 25 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا لزملائه.
وانتقل البرتغالى "جوتا" (25 عامًا)، إلى صفوف الاتحاد بالصيف الماضي، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي.
يذكر أن نادي الاتحاد قد تعاقد هذا الصيف مع جناح أستون فيلا الإنجليزي الفرنسي موسى ديابي، ولاعب وسط روما الإيطالي الجزائري حسام عوار.