الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة الباطن

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مرانه الرئيس لمواجهة الباطن، ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
حيث أجرى الفريق تمارينه، عصر اليوم السبت، على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.
وتضمنت الحصة تمارين لياقية وتكنيكية، تبعها تطبيقات فنية متعددة، ثم فرض السيد رازوفيتش مناورة على كامل الملعب تضمنت الأسلوب التكتيكي لمواجهة الباطن.
من جهة أخرى تغادر بعثة الفريق مساء اليوم السبت إلى حفر الباطن، حيث يختتم الفريق تحضيراته للمواجهة غداً الأحد على ملعب المباراة.