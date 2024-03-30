في الجولة 25 من دوري روشن.. التعادل يحسم مواجهة الرياض وأبها

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم مع ضيفه أبها بهدف لمثله والتي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.
افتتح المهاجم الغيني فرانسوا كامانو أهداف المباراة لمصلحة فريق أبها في الدقيقة 26 من قذيفة صاروخية باغتت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي عجز عن التصدي لها لتسكن شباكه عند الدقيقة 26.
وتمكن صالح آل عباس من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 70 مستغلاً خطأً في التمركز من دفاعات الضيوف ليتابع تمريرة أندري غراي في الشباك.
بهذه النتيجة أضاف الرياض نقطة لرصيده الذي أصبح 25 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر كما أضاف فريق أبها نقطة لرصيده حيث بات يملك 22 نقطة في المركز 17 وما قبل الأخير.