في الجولة 25 من دوري روشن.. التعادل يحسم مواجهة الرياض وأبها

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم مع ضيفه أبها بهدف لمثله والتي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.