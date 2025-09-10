المسحل يهنئ الأخضر تحت 19 بلقب كأس الخليج تحت 20

هنأ رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل لاعبي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، بالفوز بلقب كأس الخليج تحت 20 عامًا في نسختها الأولى، والتي اختتمت اليوم بمدينة أبها، حيث شهد نهائي البطولة فوز الأخضر على شقيقه اليمني بنتيجة 3-1.
وأكد المسحل أن مسيرة المنجزات للمنتخبات الوطنية هي تتويج لدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- واهتمام ومتابعة وزير الرياضة، وتأكيد على جودة المواهب الكروية السعودية، والاهتمام الإيجابي من الأندية، بالإضافة إلى المسار المتصاعد لنتائج الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لمنتخبات الفئات السنية من قبل الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم والإدارات المساندة.
وقدّم المسحل شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ونائبه على تشريفهما المباراة النهائية للبطولة وتتويج لاعبي المنتخب الوطني بالكأس ولاعبي المنتخب اليمني بالمركز الثاني، موجهًا الشكر كذلك لمساعد وزير الرياضة على تهنئته بالنجاح التنظيمي للبطولة وظهورها بشكل متميز، بجانب المستويات الفنية القوية التي ظهرت فيها المنتخبات الخليجية، إلى جانب الحضور الجماهيري الداعم للمنتخب الوطني البطل.
واختتم رئيس الاتحاد السعودي بالتأكيد على أن الظهور الفني القوي للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا والتتويج بلقب بطولة تنافسية خليجية للاعبين تحت 20 عامًا، يظهر العزيمة والموهبة والحافزية المعنوية والبدنية للاعب السعودي، وهو ما يعزز صناعة المكانة المستقبلية الرائعة للاعبين، حيث يواصلون البناء الفني وفق الاستراتيجية المعدة للمنتخبات والاستحقاقات المختلفة لخدمة كرة القدم السعودية والإسهام في منجزاتها.