المسحل يهنئ الأخضر تحت 19 بلقب كأس الخليج تحت 20

واختتم رئيس الاتحاد السعودي بالتأكيد على أن الظهور الفني القوي للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا والتتويج بلقب بطولة تنافسية خليجية للاعبين تحت 20 عامًا، يظهر العزيمة والموهبة والحافزية المعنوية والبدنية للاعب السعودي، وهو ما يعزز صناعة المكانة المستقبلية الرائعة للاعبين، حيث يواصلون البناء الفني وفق الاستراتيجية المعدة للمنتخبات والاستحقاقات المختلفة لخدمة كرة القدم السعودية والإسهام في منجزاتها.