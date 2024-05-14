أبرزهم "تاليسكا".. "النصر" يفسح المجال لاستبدال قائمة الأجانب 

وينتهى عقد ديفيد أوسبينا، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين، قادمًا من نابولي الايطالي.