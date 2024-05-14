أبرزهم "تاليسكا".. "النصر" يفسح المجال لاستبدال قائمة الأجانب 

تعمل إدارة النصر، الفترة الحالية على إفساح المجال في قائمة أجانب الفريق، من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين، استعدادًا للموسم الجديد.
وقال الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي": إن المسؤولين بفريق النصر ينتظرون العروض المقدمة للبرازيلي أندرسون تاليسكا.
وأضاف الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت"، أن حارس مرمى النصر الكولومبي ديفيد أوسبينا، سيرحل أيضًا هذا الصيف كلاعب حر.
وأفاد "غاليتي" في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأنه يمكن للنادي السعودي أيضًا أن يقرر بيع عقد الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق في حالة تقديم عرض جيد له.
وسبق أن أبدت الأندية التركية مثل غلطة سراي وبشكتاش، اهتمامها بلاعب النصر تاليسكا، بالإضافة إلى اهتمام الأندية البرازيلية وأبرزها: إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.
وكانت قد جددت إدارة النصر، أبريل الماضي، عقد "تاليسكا" صاحب الـ30 عامًا، إلى 2026، والذي انتقل إليه صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند الصيني.
وينتهى عقد ديفيد أوسبينا، البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين، قادمًا من نابولي الايطالي.
وتعاقدت إدارة النصر مع المدافع "لابورت"، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، حتى عام 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.