بحضور الرئيس وأكثر من 150 ألفًا من المشيعين.. البرازيل تُلقي النظرة الأخيرة على "بيليه"

وشارك لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الجديد، وأكثر من 150 ألفًا من المشيعين، في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش بيليه، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعَلَم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم التابع لنادي سانتوس.