بحضور الرئيس وأكثر من 150 ألفًا من المشيعين.. البرازيل تُلقي النظرة الأخيرة على "بيليه"

احتضنت مقبرة إيكومينيكال ميموريال نيكروبوليس في مدينة سانتوس البرازيلية اليوم الثلاثاء جثمان بيليه، أسطورة كرة القدم العالمية، الذي وافته المنية الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وسط غياب كبير لنجوم الكرة البرازيلية.
وتم وضع نعش بيليه على سطح سيارة إطفاء برفقة عدد من سيارات الشرطة، واصطف الآلاف من المحبين على جانبَي الطريق، ولوّحوا أإعلام نادي سانتوس، الذي توهج بيليه بين صفوفه.
ومَرّ الموكب بمنزل والدة الجوهرة السوداء دونا سيليست، التي بلغت 100 عام أخيرًا.
وشارك لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الجديد، وأكثر من 150 ألفًا من المشيعين، في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش بيليه، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعَلَم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم التابع لنادي سانتوس.