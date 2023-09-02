في الانتخابات التي أقيمت اليوم.."خالد بن بندر" يفوز بمنصب نائب رئيس "الآسيوي" للرماية

ورفع الأمير خالد بن بندر بن مساعد التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به جميع منسوبي القطاع الرياضي في المملكة من القيادة الرشيدة، وحرص ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للرماية.