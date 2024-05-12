البطلة "هتان السيف" تتحدث عن النزال الذي جمعها باللاعبة "ندى فهيم": "وعدنا بالحلبة وليس بالكلام"

خطفت البطلة "هتان السيف" (22 عامًا)، المتخصصة في السكرتارية الطبية، لقب دوري المقاتلين المحترفين بالضربة القاضية؛ لتكون أول سعودية تنتصر في نزال دوري المقاتلين المحترفين.
وتفصيلاً، تحدثت البطلة "هتان السيف" عن النزال الذي جمعها باللاعبة "ندى فهيم"، وقالت لبرنامج "الراصد": "وعدنا بالحلبة وليس بالكلام". مشيرة إلى أنها هزمت خصمها بالضربة القاضية، وأضافت: "في الجولة الثانية فزت خلال 40 ثانية".
وأوضحت أن حركة "السيف" قامت بها في نهاية النزال؛ لأنه رمز السعودية، مضيفة: "أنا فتاة سعودية، وكذلك يُعبِّر عن اسمي (السيف)".
وعن بطولاتها أشارت "السيف" إلى أنها حققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة التايلاندية، والمركز الأول في بطولة الألعاب العالمية القتالية، وأفضل ملاكمة في السعودية على مدار عامين متتاليَيْن.
وعن فقدها والدَيْها قالت بطلة الفنون القتالية هتان السيف: "ثقتي بربي عالية وكبيرة. ربي يأخذ منك ويعوضك. ربي ما ينسى عبده. ربي ما خلقنا علشان يرمينا بالدنيا".
وأضافت بطلة الفنون القتالية هتان السيف: "لدي من وزارة الرياضة تأمين طبي، وراتب شهري، ومكافآت عندما أحقق أي منجز رياضي بالرغم من عدم دخولي المجال الاحترافي حتى الآن".