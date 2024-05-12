البطلة "هتان السيف" تتحدث عن النزال الذي جمعها باللاعبة "ندى فهيم": "وعدنا بالحلبة وليس بالكلام"

وعن بطولاتها أشارت "السيف" إلى أنها حققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة التايلاندية، والمركز الأول في بطولة الألعاب العالمية القتالية، وأفضل ملاكمة في السعودية على مدار عامين متتاليَيْن.