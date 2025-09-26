قمة "العلامة الكاملة".. من يُسقط الآخر: الاتحاد أم النصر؟

في مشهد كروي مرتقب، يلتقي الاتحاد بضيفه النصر، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يدخل الفريقان الجولة الرابعة بسجل خالٍ من الخسائر، وهو ما يفتح الباب لفقد أحدهما نقاطه الأولى هذا الموسم.
وتأتي هذه القمة لتجيب عن السؤال الأكبر في الجولة، بعدما كشفت الأيام الماضية عن أول خسارة للأخدود، فيما يُنتظر لقاء النجمة والفيحاء في ختام الجولة.
ويحتمل أن تنتهي المباراة بالتعادل، ليخسر الفريقان نقطتين ثمينتين، ما يقرب التعاون والهلال والقادسية من صدارة متقاربة.
الاتحاد المنتشي بانتصاراته المتتالية منذ الجولة 29 من الموسم الماضي، والتي بدأت أمام الاتفاق بنتيجة 3-2، يسعى لتحقيق فوزه العاشر على التوالي في الدوري، وهو رقم تاريخي له سبق أن بلغه مرتين فقط.
المواجهة تحمل ذكريات الموسم الماضي، حين تفوق الاتحاد على النصر ذهابًا وإيابًا. ومع أن الاتحاد يحتفظ باستقراره الفني، فإن النصر اليوم يختلف كثيرًا بفضل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، والوجوه الجديدة في تشكيلته، مثل جواو فيلكس، إنيغو مارتينيز، وعودة عبدالإله العمري، ما جعله أقوى دفاعيًا وهجوميًا.
النصر لا يطارد النقاط فحسب، بل يسعى أيضًا لكسر رقم مدربه جيسوس، الذي سبق أن حقق 9 انتصارات متتالية افتتاحية مع الهلال في موسم 2018-2019.
وعلى خط المواجهة الفنية، تتجدد معركة العقل بين جيسوس وبلان، بعد أن كان الأول قد صدم الثاني الموسم الماضي بفوز الهلال على الاتحاد 3-1 في الجولة الرابعة، قبل أن يرد بلان بهزيمة ثقيلة 4-1 في لقاء الإياب.
ليظل السؤال: من يقرأ الآخر جيدًا في هذه القمة التي تشبه كثيرًا سيناريو مواجهة الهلال والاتحاد الماضية؟ وهل يُكتب للاتحاد استمرار التفوق، أم يُفاجئه النصر بفريقه الجديد ومدربه القديم على الهلال؟