قمة "العلامة الكاملة".. من يُسقط الآخر: الاتحاد أم النصر؟

المواجهة تحمل ذكريات الموسم الماضي، حين تفوق الاتحاد على النصر ذهابًا وإيابًا. ومع أن الاتحاد يحتفظ باستقراره الفني، فإن النصر اليوم يختلف كثيرًا بفضل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، والوجوه الجديدة في تشكيلته، مثل جواو فيلكس، إنيغو مارتينيز، وعودة عبدالإله العمري، ما جعله أقوى دفاعيًا وهجوميًا.