"ناتشو" مدافع القادسية الجديد.. المتوج بالبطولات مع الريال وقاهر "السكري"

وقال في حديثه إلى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "كنت في الثانية عشرة من عمري فقط عندما اكتشفت أنني مصاب بالسكري. كنت في قائمة ريال مدريد لمدة عامين ومن الواضح أنها كانت فترة عصيبة"، مضيفًا: "كان من المفترض أن أذهب إلى بطولة مع ريال مدريد، لكن كان علي أن أفوتها، ورأتني طبيبة غير مختصة في الغدد الصماء وأخبرتني أن أيامي الكروية قد انتهت".