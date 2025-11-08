بثلاثية.. النصر يتجاوز نيوم ويحكم القبضة على الصدارة

حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة الثامنة، بعد أن تجاوز محطة مستضيفه نيوم بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بقيادة الحكم عبدالله الشهري.
انتهى الشوط الأول سلبياً بين الطرفين، مع الاستحواذ الأكبر لفريق النصر لكن دون نتيجة إيجابية.
وشهد هذا الشوط إضاعة عددٍ من الفرص للنصر عن طريق ساديو ماني تارةً، وأخرى عن طريق قائد الفريق كريستيانو رونالدو.
وفي الشوط الثاني انتفض النصر واستطاع أنجيلو في الدقيقة 48 إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة أرضية زاحفة.
وخسر نيوم خدمات لاعبه لوسيانو الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.
وأضاف النصر في الدقيقة 65 الهدف الثاني عن طريق قائده رونالدو من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 84 قلّص أحمد عبده النتيجة بهدف أول لنيوم.
وعزّز هداف الدوري جواو فيليكس النتيجة لفريقه النصر بهدفٍ ثالث في الدقيقة 86 من خلال تسديدة قوية من خارج الصندوق كانت كافية لخطف النقاط الثلاث.
بهذه النتيجة بلغ النصر النقطة 24 في المركز الأول، وبقي نيوم في المركز السابع برصيد 13 نقطة.