بثلاثية.. النصر يتجاوز نيوم ويحكم القبضة على الصدارة

‏حافظ فريق النصر الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع ختام الجولة الثامنة، بعد أن تجاوز محطة مستضيفه نيوم بنتيجة 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بقيادة الحكم عبدالله الشهري.