مدرب الأخضر "مانشيني": ما زال أمامنا المزيد.. أنا راضٍ عن اللاعبين

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" إن الأخضر استحق الانتصار على نظيره قرغيزستان 2/ 0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.
وتابع "مانشيني" في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "مباراة جيدة، وفوز مستحق. صنعنا فرصًا عدة لتسجيل الأهداف، وأهدرنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا هدفين. في المجمل فريقنا حقق تحسنًا، وما زال أمامنا المزيد. أنا راضٍ عن اللاعبين".
وكشف عن المنتخبات التي يفضل مواجهتها في دور الـ 16 قائلاً: "علينا أن نفكر في المباراة المقبلة أمام تايلاند، ثم سنفكر بمن سنواجه في الأدوار الإقصائية".