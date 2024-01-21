مدرب الأخضر "مانشيني": ما زال أمامنا المزيد.. أنا راضٍ عن اللاعبين

وتابع "مانشيني" في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "مباراة جيدة، وفوز مستحق. صنعنا فرصًا عدة لتسجيل الأهداف، وأهدرنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا هدفين. في المجمل فريقنا حقق تحسنًا، وما زال أمامنا المزيد. أنا راضٍ عن اللاعبين".