رياضة

مدرب الأخضر "مانشيني": ما زال أمامنا المزيد.. أنا راضٍ عن اللاعبين

بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا
روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي
روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" إن الأخضر استحق الانتصار على نظيره قرغيزستان 2/ 0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.

وتابع "مانشيني" في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "مباراة جيدة، وفوز مستحق. صنعنا فرصًا عدة لتسجيل الأهداف، وأهدرنا العديد من الفرص، لكننا سجلنا هدفين. في المجمل فريقنا حقق تحسنًا، وما زال أمامنا المزيد. أنا راضٍ عن اللاعبين".

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

وكشف عن المنتخبات التي يفضل مواجهتها في دور الـ 16 قائلاً: "علينا أن نفكر في المباراة المقبلة أمام تايلاند، ثم سنفكر بمن سنواجه في الأدوار الإقصائية".

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023
روبرتو مانشيني

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