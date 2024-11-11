مركز الملك عبدالله المالي يحتضن المؤتمر السنوي لمحاميي كرة القدم AIAF

ينطلق الأربعاء المقبل المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم"AIAF" بنسخته الـ11، والذي يستضيفه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13-14 نوفمبر الجاري بمركز الملك عبدالله المالي "KAFD".
وفي التفاصيل، يتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات التي ستناقش القضايا القانونية وتسليط الضوء على أبرز تعديلات اللوائح الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم IFA.
ويحرص الاتحاد السعودي على استضافة هذا الحدث لأول مرة إلى الاستفادة من الجلسات المخصصة في تعزيز الثقافة القانونية للمختصين ومنسوبي القطاع الرياضي، بما يُسهم في التطور الذي يشهده القطاع.
ويمثل هذا المؤتمر الدولي فرصة للالتقاء بنخبة من خبراء القانون الرياضي وكرة القدم على الصعيد الدولي، حيث سيناقش عدد من المتحدثين البارزين القضايا القانونية الرئيسة، كما يعد فرصة لمحترفي كرة القدم لاكتساب معلومات قيمة والتواصل مع الممارسين البارزين في قانون الرياضة.
من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير لأول مرة يأتي امتدادًا للاستضافات الرياضية العالمية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، بدعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي الذي حقق قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد تحول المملكة لوجهة عالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليّات الكبرى.
وأضاف "المسحل" أن إقامة المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم، في الرياض يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الرياضية العالمية من أجل تبادل الخبرات والمساهمة في خدمة كرة القدم العالمية، وهو ما يمثل أحد مستهدفات مسار التأثير العالمي في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021م.