مركز الملك عبدالله المالي يحتضن المؤتمر السنوي لمحاميي كرة القدم AIAF

وأضاف "المسحل" أن إقامة المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم، في الرياض يأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الرياضية العالمية من أجل تبادل الخبرات والمساهمة في خدمة كرة القدم العالمية، وهو ما يمثل أحد مستهدفات مسار التأثير العالمي في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021م.