"صحيفة برتغالية": "النصر" أبدى استعداده للتعاقد مع "أموريم" قبل التوقيع لليونايتد

وعلى الرغم من عدم كشف المدرب عن أسماء الأندية التي أبدت اهتمامها إلا أن مصادر "A BOLA" تؤكد أن الناديين بالفعل هما وست هام والنصر، وكانا على استعداد لدفع مبلغ 20 مليون يورو من أجل المدرب البالغ من العمر 39 عامًا.