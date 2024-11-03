"صحيفة برتغالية": "النصر" أبدى استعداده للتعاقد مع "أموريم" قبل التوقيع لليونايتد

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن ناديي النصر ووستهام الإنجليزي، أبديا استعدادًا لدفع الشرط الجزائي في عقد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد للتوقيع معه.
وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم كمدرب جديد للنادي الإنجليزي بعد إقالة إريك تين هاج، الذي تلقى انتقادات حادة في الفترة الأخيرة؛ لتراجع الأداء والنتائج السلبية للفريق.
وذكرت صحيفة "ABola" أن نادي النصر السعودي وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، كانا على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي؛ من أجل التوقيع معه.
وتابعت الصحيفة موضحة أن عرض كل من النصر ووست هام يونايتد لم يلقَ إعجاب المدرب الذي كانت لديه أفكار أخرى مختلفة.
وكشف أموريم عن أنه تلقى عروضًا أكثر 3 أضعاف من النادي الإنجليزي الذي دفع الشرط الجزائي له؛ لكنه كان مرتاحًا وسعيدًا جدًّا بالتوقيع اليونايتد.
وعلى الرغم من عدم كشف المدرب عن أسماء الأندية التي أبدت اهتمامها إلا أن مصادر "A BOLA" تؤكد أن الناديين بالفعل هما وست هام والنصر، وكانا على استعداد لدفع مبلغ 20 مليون يورو من أجل المدرب البالغ من العمر 39 عامًا.