رسميًّا.. الأهلي المصري يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب

أعلن نادي الأهلي المصري مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 1 إلى 11 شباط/ فبراير 2023.
وقال النادي المصري في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تلقى النادي قبل قليل خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير القادم".
وتابع البيان: "ويشارك فريق الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة بتاريخ النادي".
وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة 6 أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علمًا بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم: فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد البيضاوي بطل أفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.
ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وفقًا للائحة المونديال التي تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالي سيشارك الأهلي باعتباره وصيفًا لبطل أفريقيا، الذي سيشارك كمستضيف للبطولة.