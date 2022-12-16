رسميًّا.. الأهلي المصري يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة 6 أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علمًا بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم: فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد البيضاوي بطل أفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.