"الأخضر" يختتم استعداداته لمواجهة أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "استاد ريكتانغولار ملبورن تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتيْن على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة".