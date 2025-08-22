كاسيميرو على رادار الاتحاد.. توصية من بنزيما والنادي يتحرك في الصيف

ويُعد كاسيميرو الأعلى أجرًا بين لاعبي مانشستر يونايتد، إذ يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يُقدّر بنحو 532 ألف دولار، ويبلغ من العمر 33 عامًا.