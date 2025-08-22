كاسيميرو على رادار الاتحاد.. توصية من بنزيما والنادي يتحرك في الصيف

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد وضعت النجم البرازيلي "كاسيميرو"، لاعب مانشستر يونايتد، ضمن أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية"، فقد أوصى الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، إدارة النادي بالتعاقد مع زميله السابق في ريال مدريد، في إطار البحث عن لاعب وسط مميز لتعزيز صفوف الفريق.
ويُعد كاسيميرو الأعلى أجرًا بين لاعبي مانشستر يونايتد، إذ يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يُقدّر بنحو 532 ألف دولار، ويبلغ من العمر 33 عامًا.
وشارك بنزيما وكاسيميرو سويًا في ريال مدريد بين عامي 2013 و2022، وخاضا 265 مباراة إلى جانب بعضهما البعض، وأسفرت شراكتهما عن 7 أهداف، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وكان كاسيميرو قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.