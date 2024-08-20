لاعب نادي الصفا "النخلي" يُجري عملية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر عملية ناجحة لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي لحسين النخلي، لاعب نادي الصفا لكرة القدم، على يد د.محمد عبدالله القحطاني، استشاري جراحة العظام والاصابات الرياضية.
وكان الكابتن النخلي قد تعرَّض للإصابة أثناء معسكر الفريق التحضيري؛ وتوقَّف إثر ذلك عن النشاط الرياضي، وقام بمراجعة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، أظهرت أنه يعاني قطعًا في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي.
وقال د. القحطاني إن الفريق الطبي أخضع اللاعب لعملية جرت عبر تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وبفضل الله سارت العملية وفق الخطة العلاجية، ونجحت بشكل متكامل؛ وتحسنت حالة اللاعب بعد العملية.
وتوقع د. القحطاني أن يعود اللاعب إلى ممارسة نشاطه الرياضي بعد قضاء فترة التأهيل.
من جانبه، عبَّر الكابتن النخلي عن سعادته بنجاح العملية، وقال: أشعر -ولله الحمد- بتحسُّن كبير بعد العملية، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وتقديري للدكتور محمد القحطاني وأعضاء الفريق الطبي على الاهتمام بحالتي، والجهد الكبير الذي بذلوه في علاجي. كما أشكر إدارة نادي الصفا على اهتمامها، وأنا كذلك ممتن لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على هذا المستوى المتطور من الرعاية الصحية التي يقدمها، وأشيد بإمكانياته وتجهيزاته المتقدمة، وبهذه الكوادر التي تتمتع بكفاءة مهنية عالية.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين؛ الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة؛ لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دوليًّا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية، ووضع البرامج التأهيلية التي تمكّن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.