لاعب نادي الصفا "النخلي" يُجري عملية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر

من جانبه، عبَّر الكابتن النخلي عن سعادته بنجاح العملية، وقال: أشعر -ولله الحمد- بتحسُّن كبير بعد العملية، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وتقديري للدكتور محمد القحطاني وأعضاء الفريق الطبي على الاهتمام بحالتي، والجهد الكبير الذي بذلوه في علاجي. كما أشكر إدارة نادي الصفا على اهتمامها، وأنا كذلك ممتن لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على هذا المستوى المتطور من الرعاية الصحية التي يقدمها، وأشيد بإمكانياته وتجهيزاته المتقدمة، وبهذه الكوادر التي تتمتع بكفاءة مهنية عالية.